  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Polis Meslek Yüksekokulu’na nasıl girilir? Polis Meslek Yüksekokulu puanı kaç?
Eğitim

Polis Meslek Yüksekokulu’na nasıl girilir? Polis Meslek Yüksekokulu puanı kaç?

Lise mezunu nasıl polis olur? Lise mezunu pek çok kişi nasıl polis olabileceklerini araştırıyor. Polis olmak isteyenlerin Polis Meslek Yüksekokulu’na girmeleri gerekiyor. Peki, Polis Meslek Yüksekokulu’na nasıl girilir?

Yeniakit Publisher
2021-03-10 17:00:00 -
Polis Meslek Yüksekokulu’na nasıl girilir? Polis Meslek Yüksekokulu puanı kaç?

Polis Akademisi Başkanlığı her yıl Polis Meslek Yüksekokuluna lise mezunu öğrenci alıyor. Peki, Polis Meslek Yüksekokulu’na kim nasıl girer?

Polis Meslek Yüksekokulu’na nasıl girilir? Polis Meslek Yüksekokulu puanı kaç?

Polis olmak isteyen lise mezunu ya da lise son sınıf öğrencileri YKS’ye girmeli. Temel yeterlilik sınavından barajı geçmeleri durumunda adaylar tercin işlemleri sırasında Polis Meslek Yüksekokulunu seçmeli.

Polis olma şartları nelerdir?

a) Lise ve dengi okullardan mezunu olması ya da lise 4.sınıfta okuyor olması

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında puan türlerinin en az birinden üniversitelerin yüksek okullarına girmek için yeterli asgari taban puanı almış olmak,

d) 18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olmak

e) Bayanlar için 1.62 cm., erkekler için 1.67 cm'den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak, beden kitle endeksinin 18 (dahil) ile (27) arasında olması,

f) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde aranılan sağlık şartlarına uygun olmak,

g) Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, teyp kasete, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,

h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,

i) Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,

j) Alkol, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,

k) Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,

l) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, şartları aranır.

Polis olma şartları neler? Polis nasıl olunur?
Polis olma şartları neler? Polis nasıl olunur?

Eğitim

Polis olma şartları neler? Polis nasıl olunur?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rozet taktığı belediye başkanının sözleri üzerine Erdoğan'dan jet talimat
Gündem

Rozet taktığı belediye başkanının sözleri üzerine Erdoğan'dan jet talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan 2 belediye başkanına rozetlerini taktı. Bu esnada belediye başkanlarından birinin "Ü..
10.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

10.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Başkan Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması! CHP'ye çok sert sözler
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması! CHP'ye çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP'nin döviz rezervi suçlamalarına çok sert cevap verdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay