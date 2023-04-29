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Gündem Polis meslek eğitim merkezlerine 10 bin öğrenci alınacak
Gündem

Polis meslek eğitim merkezlerine 10 bin öğrenci alınacak

Yeniakit Publisher
2023-04-29 08:13:00 -
Polis meslek eğitim merkezlerine 10 bin öğrenci alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı polis meslek eğitim merkezlerine 10 bin öğrenci alınacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı polis meslek eğitim merkezlerine öğrenci alımı yapılacak.

 

10 BİN ÖĞRENCİ ALINACAK

ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 ve 2022 KPSS P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2022 KPSS P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alan uygun adaylar arasından lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın ve ön lisans mezunu 1700 erkek ile 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak.

 

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar, 1-19 Mayıs'ta "www.pa.edu.tr" adresi üzerinde e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirebilecek.
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