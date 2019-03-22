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Polis memuruna küfretmişti... Mahkeme Fatih Altaylı'ya cezayı kesti

Mahkeme, Fatih Altaylı'ya polis memuruna hakaret ettiği gerekçesiyle 16 bin 620 lira adli para cezası verdi.

22 Mart 2019 Cuma 22:47
Polis memuruna küfretmişti... Mahkeme Fatih Altaylı'ya cezayı kesti

Gazeteci Fatih Altaylı, tartıştığı polis memuruna hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 16 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih Altaylı ve müşteki Abdullah Kerestecioğlu katılmadı. Duruşmada, Altaylı'yı avukatı temsil etti.
Duruşmada dinlenilen olayı görerek cep telefonuyla kayda alan tanık, polis memurunun "Bu aracı buraya park edemezsiniz bir tur atıp gelin." demesi üzerine Altaylı ile polis arasında sözlü tartışma yaşandığını ve Altaylı'nın polis memuruna küfür ettiğini söyledi.

Fatih Altaylı'nın avukatı, müvekkilinin olay tarihinde eşinin rahatsızlığı nedeniyle gergin olduğunu, aracı park etme meselesi yüzünden polisin kendisine yaklaşımından dolayı birtakım serzenişlerde bulunduğunu ancak kesinlikle polis memurunun yüzüne karşı bir hakareti olmadığını ifade etti. Polis memurunun şikayetinden vazgeçtiğini kaydeden Altaylı'nın avukatı, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, sanık Fatih Altaylı'nın 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 16 bin 620 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

'Tehdit suçu' düşürüldü

Altaylı hakkında polis memurunun şikayetinden vazgeçmiş olmasını dikkate alan mahkeme, "tehdit" suçu yönünden davanın düşürülmesine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fatih Altaylı'nın 'kamu görevlisine hakaret ve tehdit' suçlarından 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Yaşanan olayın ardından Habertürk'teki köşesinde açıklamalarda buluan Altaylı, 'Kızdım ama niye kızdım?' başlıklı yazısında eşinin gıda zehirlenmesi yaşadığını ve onu hastaneye götürmeye çalıştığını, tartıştığı polis memurunun evinin önüne araç gelmesine engel olduğu için sinirlendiğini söylemişti.
Öte yandan Altaylı, hakaret ettiği polis memurunu ziyaret ederek kendisinden özür dilemişti.

 

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 22:47
  1. İstanbul
  2. Fatih Altaylı

YORUM YAZ

  • YorumcuYorumcu28 dk önce
    Yeni şafakta hayrettin karamanın BÖYLE ZULÜM GÖRÜLMEDİ yazısını okuyup da Cumhur ittifakına oy vermeyecek adam varsa söylesin adımı değiştirecem.BOMBA YAZI

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