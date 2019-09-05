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Polis memurlarının mesai saati değişti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 124 polis merkezinde çalışan polis memurlarının mesaileri 8 saat çalışma, 24 saat istirahat olacak şekilde değiştirildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:55
Polis memurlarının mesai saati değişti

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, il genelinde bulunan 124 polis merkezinde çalışan polislerin vatandaşlara daha iyi hizmet vermesi, moral, motivasyon ve verimliliği artırarak iş kalitesini yükseltmek amacıyla yeni bir projenin hayata geçirilmesi talimatı verdi.

15 Eylül'den itibaren uygulanacak

Pilot olarak Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü’nde bir süredir denenen ve başarılı bulunan uygulama ile polisler 8 saat çalışarak, 24 saat istirahat etme sisteminde çalışıldı. 15 Eylül itibariyle il genelinde 124 polis merkezinde görev yapan 5 bin 100 polis içinde uygulanması için talimat verildi. Polisler 12 saat çalışıp 24 saat istirahat ediyorlardı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:55
  1. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan
  2. polis merkezi
  3. Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü

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  • DurmazDurmaz31 dk önce
    Sayın Bakanım şu polis arabalarında kadın ve erkek polislerin beraber devriye gezmelerine engel olun.

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