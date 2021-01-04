Polis maaşı ne kadar oldu? | Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı. Hal böyle olunca emekli ve memur zamlarının zam oranı belli oldu. Yılsonu enflasyon rakamlarıyla emekli ve memur maaşlarına yüzde 7.36 oranında zam yapıldı. Polisler maaşlarının ne kadar zamlandığını araştırıyor. Peki, 2021 polis maaşı zammı ne kadar oldu?

Polis maaşı ne kadar oldu? | En düşük en yüksek polis maaşı

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.

Yapılan zamla 8/1 polis memuru maaşı 6.388 TL'den 6.859 TL'ye yükseldi.