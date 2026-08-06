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Gündem Aman dikkat! İsrail destekçisi Algida 'bizim usta' adında yerli görünümlü marka çıkardı!
Gündem

Aman dikkat! İsrail destekçisi Algida 'bizim usta' adında yerli görünümlü marka çıkardı!

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Aman dikkat! İsrail destekçisi Algida 'bizim usta' adında yerli görünümlü marka çıkardı!

Küresel boykot dalgası karşısında köşeye sıkışan uluslararası gıda devi Algida, tüketicinin hafızasıyla dalga geçer gibi yeni bir manipülasyona imza atıyor. Daha önce de "Oando" tezgâhıyla halkın hassasiyetini sulandırmaya çalışan şirket, şimdi de "Bizim Usta Dondurma" markasıyla boykotu delmek için devreye girdi.

Küresel boykot dalgası karşısında köşeye sıkışan uluslararası gıda devi Algida, tüketicinin hafızasıyla dalga geçer gibi yeni bir manipülasyona imza atıyor. Daha önce de "Oando" tezgâhıyla halkın hassasiyetini sulandırmaya çalışan şirket, şimdi de "Bizim Usta Dondurma" markasıyla boykotu delmek için devreye girdi.

 

Halkın Hassasiyeti Üzerinden Ticari Düzenbazlık

Milyonların ismini anmadığı, raflardan uzak tuttuğu küresel sermaye, yerli ve millî kisvesi altında pazar payını korumaya çalışıyor. Ancak ne ambalajlardaki aldatıcı isimler ne de "yerli görünümlü" sahte markalar bu gerçeği örtmeye yetiyor. Tüketicinin boykot kararlılığını kırmak için kurgulanan bu ucuz taktikler, şirketlerin yaşadığı korkunun ve paniğin en somut itirafıdır.

 

Bilinçli Tüketiciden Geçit Yok!

Halkın vicdanıyla ve boykot bilinciyle alay eden bu tür hamleler karşısında duruşumuz nettir: Hiçbir maske gerçeği gizleyemez.

Vatandaşlar, raflarda yerli ambalajıyla parlatılan ama arkasında küresel sömürü düzeni olan bu ürünlere karşı uyanık olmaya devam ediyor. Bu toprağın hassasiyetini hiçe sayanlara karşı en büyük cevap, bilinçli tercihlerimizle bu oyunları yerle bir etmektir!

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