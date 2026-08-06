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Gündem Bak şu söyleyene: Trump: "İran ile anlaşma yapmayı tercih ederim. Çünkü insanları öldürmek istemiyorum"
Gündem

Bak şu söyleyene: Trump: "İran ile anlaşma yapmayı tercih ederim. Çünkü insanları öldürmek istemiyorum"

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile anlaşma yapmayı tercih ederim. Çünkü insanları öldürmek istemiyorum." sözleri, İran'a yönelik saldırılar sonrası yaşanan sivil kayıpların gölgesinde yeni bir tartışma başlattı. Trump bir yandan diplomasiyi savunduğunu söylerken, diğer yandan İran'a yönelik "II. Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleşecek en büyük saldırıya hazırdık" ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD saldırısında hedef alınan İran'ın güneyindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'nda hayatını kaybeden çocuklardan hiç bahsetmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlere yaklaşık üç ay kala Las Vegas’ta düzenlenen halka açık bir etkinlikte destekçilerine seslendi. Büyük kısmını vergi politikaları ve ekonomiye ayırdığı konuşmasında Trump, İran ile görüşmelere de değindi.

Venezuela’ya yönelik askeri müdahalede büyük bir başarı elde ettiklerini ve aynı şeyi İran’da da yaptıklarını söyleyen Trump, "İran ile anlaşma yapmayı tercih ederim. Çünkü insanları öldürmek istemiyorum" dedi. İran’a büyük çaplı saldırının ertelenmesine ilişkin olarak Trump, "Şimdiye kadarki en büyük saldırıya hazırdık. Son birkaç ay içinde İran’ı çok sert vurduk. İran’a II. Dünya Savaşı’ndan bu yana gerçekleşecek en büyük saldırıyı yapmaya tamamen hazırdık.

Beni arayıp, ‘Lütfen bunu yapmayın. Konuşalım’ dediler. Sonra da bunu inkar ediyorlar. ‘Biz asla böyle bir şey söylemedik’ diyorlar" ifadelerini kullandı.

İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini tekrar eden Trump, "İran ile görüşüyoruz. Bakalım ne olacak. Bize saygı duyuyorlar" şeklinde konuştu.

Ama dünya İran'ın güneyindeki Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu'nda 153 çocuğun Trump’ın emri ile öldürüldüğünü hiç unutmadı.

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Yorumlar

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Sayın Trump 73000 filistinli insan değilmi neden yahudilere ses çıkaramıyorsun?
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