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Gündem Yücel Kaya yazdı: Ertuğrul Özkök'ün 'Diktatör Franco' kurgusu ve Erdoğan
Gündem

Yücel Kaya yazdı: Ertuğrul Özkök'ün 'Diktatör Franco' kurgusu ve Erdoğan

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Yücel Kaya yazdı: Ertuğrul Özkök'ün 'Diktatör Franco' kurgusu ve Erdoğan

Akit yazarı Yücel Kaya, Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İspanya'nın eski lideri Francisco Franco üzerinden hedef alan açıklamalarını kaleme aldığı yazısında değerlendirdi. Kaya, Franco benzetmesinin tarihsel gerçeklikten uzak olduğunu savunurken, asıl amacın kamuoyunda belirli bir algı oluşturmak olduğunu ifade etti.

Akit yazarı Yücel Kaya, bugünkü köşe yazısında Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya'nın eski lideri Francisco Franco arasında kurduğu benzetmeyi değerlendirdi. Kaya, söz konusu benzetmenin tarihsel açıdan isabetli olmadığını savunurken, tartışılması gereken esas meselenin bu benzetmeyle oluşturulmak istenen algı olduğunu dile getirdi.

Hürriyet'in hafızalara kazınan manşetlerini hatırlattı

Yazısına Türk basın tarihine damga vuran manşetleri hatırlatarak başlayan Kaya, Ertuğrul Özkök'ün genel yayın yönetmenliği döneminde Hürriyet gazetesinin attığı bazı başlıkların yıllarca tartışıldığını belirtti.

2008 yılında üniversitelerde başörtüsü yasağını kaldıran anayasa değişikliğinin ardından atılan "411 el kaosa kalktı" manşetini ve Ahmet Kaya'ya yönelik "Vay Şerefsiz" başlığını örnek gösteren Kaya, bu manşetlerin dönemin medya anlayışını yansıttığını ifade etti.

"Franco ile Erdoğan aynı kefeye konulamaz"

Kaya, yazısında Francisco Franco'nun askeri darbe ve iç savaşın ardından iktidara geldiğini, uzun yıllar seçim yapılmayan, muhalefetin yasaklandığı ve ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir yönetim kurduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise 2002'den bu yana yapılan seçimlerde halkın oylarıyla iktidara geldiğini vurgulayan Kaya, iki isim arasında tarihsel açıdan benzerlik kurulamayacağını savundu.

"Asıl mesele algı oluşturmak"

Yazısının dikkat çeken bölümünde Özkök'ün açıklamalarının tarihsel doğruluktan ziyade iletişim stratejisi açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Bana göre mesele tarih değildir. Mesele Franco da değildir. Mesele, kamuoyunun zihninde 'Diktatör Erdoğan' çağrışımını üretmektir."

Kaya, iletişimde bazı kavramların bilinçli şekilde yan yana kullanılarak zihinlerde belirli çağrışımlar oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.

"Kelimeler bazen anlatmak için değil, zihinlere yerleşmek için seçilir"

Yazısını, "Çünkü bazen kelimeler anlatmak için değil; zihinlere yerleşmek için seçilir. Ertuğrul Özkök'ün 'Diktatör Franco' kurgusu işte tam da budur." sözleriyle tamamlayan Kaya, tartışılması gereken asıl noktanın tarihsel gerçeklikle bağdaşmayan benzetmeler üzerinden oluşturulmak istenen algı olduğunu savundu.

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Yorumlar

Adem

Batinin finosu havliyor ..niye önem veriyorsunuzki?bu satilmis,dengesizin yazisini ancak kendi gibileri olur...biz gözlerimizi kirletmeyelim...
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