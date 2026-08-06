Kurdukları dev güneş tarlası çölün kaderini değiştirdi: Çöl yeşillenmeye başladı

Ölçüm sonuçlarına göre, güneş panellerinin oluşturduğu gölge, toprak yüzeyinin doğrudan ısınmasını engellerken buharlaşma hızını düşürdü. Bu durum, seyrek gerçekleşen yağışların ardından nemin toprakta daha uzun süre kalmasını sağladı. Nem artışı ve düşen sıcaklıklar, topraktaki mikrobiyal aktivitenin devam etmesine katkı sundu. Çalışmada hesaplanan ekolojik performans puanlarında, güneş panellerinin altında kalan alanlar 0,4393 puana ulaşırken, paneller arasındaki alanlarda bu değer 0,2858, tesis dışındaki çölde ise 0,2802 olarak kaydedildi.