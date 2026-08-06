  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Asfaltın altından çıkan şok etti! Yol çalışması durduruldu! Yunanistan'da Türkiye isyanı: Onlar gibi yapmazsak buraya kimse gelmez Kaynatıp ödemli bölgeye sürün: Şaraçoğlu'ndan şeker hastalarına mucize tarif! Bosna’da orman yangınlarına hava operasyonu: Askeri helikopterler devrede Merve'den 4 gündür haber alınamıyor! Teslimat iddiası dikkat çekti! Türkiye'den Çin'i havalara uçuracak sipariş: 12 tane alınacak Sanchez’den Meloni'ye ültimatom İspanya İtalya arasında Schengen çatlağı
Doğa
5
Yeniakit Publisher
Kurdukları dev güneş tarlası çölün kaderini değiştirdi: Çöl yeşillenmeye başladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kurdukları dev güneş tarlası çölün kaderini değiştirdi: Çöl yeşillenmeye başladı

Çin’in Qinghai Eyaleti’ndeki Talatan Çölü’nde 64 kilometrekarelik alana kurulan dev güneş santrali, bölgedeki toprak nemini artırarak bitki örtüsünü yeniden şekillendirdi.

#1
Foto - Kurdukları dev güneş tarlası çölün kaderini değiştirdi: Çöl yeşillenmeye başladı

Çin’in batısındaki Qinghai Eyaleti’nde yer alan Talatan Çölü’nde kurulan Qinghai Gonghe Fotovoltaik Endüstri Parkı, bölgedeki ekolojik koşulların değişmesine neden oluyor. Deniz seviyesinden 2 bin 910 metre yükseklikte bulunan ve yıllık ortalama 246 milimetre ile sınırlı yağış alan bölgede inşa edilen tesis, yenilenebilir enerji üretiminin yanı sıra toprak yapısını ve bitki örtüsünü de etkiledi.

#2
Foto - Kurdukları dev güneş tarlası çölün kaderini değiştirdi: Çöl yeşillenmeye başladı

Scientific Reports dergisinde yayımlanan ve W. Wu liderliğindeki bir araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışma, 64 kilometrekarelik alana yayılan güneş panellerinin çöl tabanında mikro klima alanları oluşturduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar; panellerin altındaki alanları, panel aralarını ve tesis dışındaki el değmemiş çöl bölgelerini DPSIR çerçevesi kapsamında 57 farklı ekolojik gösterge üzerinden karşılaştırdı.

#3
Foto - Kurdukları dev güneş tarlası çölün kaderini değiştirdi: Çöl yeşillenmeye başladı

Ölçüm sonuçlarına göre, güneş panellerinin oluşturduğu gölge, toprak yüzeyinin doğrudan ısınmasını engellerken buharlaşma hızını düşürdü. Bu durum, seyrek gerçekleşen yağışların ardından nemin toprakta daha uzun süre kalmasını sağladı. Nem artışı ve düşen sıcaklıklar, topraktaki mikrobiyal aktivitenin devam etmesine katkı sundu. Çalışmada hesaplanan ekolojik performans puanlarında, güneş panellerinin altında kalan alanlar 0,4393 puana ulaşırken, paneller arasındaki alanlarda bu değer 0,2858, tesis dışındaki çölde ise 0,2802 olarak kaydedildi.

#4
Foto - Kurdukları dev güneş tarlası çölün kaderini değiştirdi: Çöl yeşillenmeye başladı

Araştırmada ayrıca, sıralar halinde dizilen panellerin rüzgar bariyeri görevi görerek zemin seviyesindeki hava akışını ve erozyonu azalttığı belirlendi. Rüzgar hızının düşmesi ve toprak neminin korunması sayesinde, panellerin altında otsu bitkilerin ve çöl vejetasyonunun yeniden gelişmeye başladığı gözlendi. Çin genelinde kara alanlarının yaklaşık dörtte birini etkileyen çölleşme sorununa karşı, enerji üretimi ile arazi yönetimini birleştiren "tarımsal fotovoltaik" stratejilerinin kullanımı araştırılıyor. Araştırma ekibi, tesisteki ekolojik değişimlerin uzun vadeli etkilerinin takibi için izleme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kahramanlar yurda döndü! İspanya ve Fransa'nın imdadına uçmuşlardı
Gündem

Kahramanlar yurda döndü! İspanya ve Fransa'nın imdadına uçmuşlardı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), İspanya ve Fransa’daki yangın söndürme çalışmalarına katılan 4 uçağın görevlerini başarıyla tamamlayarak Türkiy..
Sosyal medyada kirli operasyona ağır darbe!
Gündem

Sosyal medyada kirli operasyona ağır darbe!

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen dijital medya çalışmaları ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsam..
Mart ayından görevinden istifa etmişti! Bahçeli’nin ilk imzacısı olduğu tarihi teklifte İzzet Ulvi Yönter fire verdi
Gündem

Mart ayından görevinden istifa etmişti! Bahçeli’nin ilk imzacısı olduğu tarihi teklifte İzzet Ulvi Yönter fire verdi

"Terörsüz Türkiye" sürecinin yasal zeminini oluşturmak amacıyla 360 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan çerçeve yasa teklifi..
Türk firması BAE’nin ilk hızlı tren projesinde rayları döşeyecek
Ekonomi

Türk firması BAE’nin ilk hızlı tren projesinde rayları döşeyecek

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi ile Dubai arasındaki yolculuğu 30 dakikaya indirecek ilk yüksek hızlı demiryolu projesinde çalışmalar..
MİT Başkanı Kalın, Suriyeli Bakanı ağırladı
Gündem

MİT Başkanı Kalın, Suriyeli Bakanı ağırladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’yi Ankara'da kabul etti. Masadaki en krit..
Tatvan’da 300 dönüm alan kül oldu!
Yerel

Tatvan’da 300 dönüm alan kül oldu!

Bitlis'in Tatvan ile Ahlat ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangın, ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından gece kontrol altına alınd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23