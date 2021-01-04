Polis maaşı ne kadar oldu? | 2021 polis maaşı
Polis maaşı ne kadar 2021 | Aralık ayı enflasyon rakamları 4 Ocak Pazartesi günü açıklandı. Milyonlarca polis zamla birlikte maaşlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, polis maaşları ne kadar oldu? 2021 polis maaşı zammı
Polis maaşı zam oranı | Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. Peki, polis maaşı ne kadar oldu? | Polis maaşı zammı 2021
Polis maaşı ne kadar oldu? | 2021 polis maaşı
Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 7,36 zam yapılacak. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak’ta alacak.
Polisler maaşlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Yapılan zamla 8/1 polis memuru maaşı 6.859 TL'ye yükseldi.
Mevcut Maaş Memur maaşı zamlı
4.154 TL 4.459 TL
4.165 TL 4.447 TL
4.360 TL 4.680 TL
4.505 TL 4.836 TL
4.600 TL 4.938 TL
4.809 TL 5.162 TL
5.110 TL 5.486 TL
5.518 TL 5.924 TL
5.870 TL 6.302 TL
6.122 TL 6.572 TL