Polis 'Keş Kardeşler'in tepesine bindi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde 'Keş Kardeşler' lakabı ile bilinen 2 şahsın bir araçla bonzai olarak tabir edilen uyuşturucu madde sattıkları ve yakalanmamak için iftar saatini tercih ettikleri yönünde bilgi edinilmesi üzerine harekete geçildi.

Yapılan takip ve araştırmalar neticesinde eşkal bilgilerine uyan ve bahse konu araçla görülen şahıslar, dün saat 20.00 sıralarında takibe alındı.

Sabah'ın haberine göre, şahısların aracı Esenyurt ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bir sokakta park halinde bırakarak yaya olarak kaçmaya başlamasının devamında yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu Onurcan A. (25) ve Cemal Ö. (25) isimli şahıslar yakalandı.

Yapılan üst aramalarında; 25 parça halinde 22.44 gram gelen bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi, 3 adet cep telefonu, 3 adet sim kart ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan ve herhangi bir aranma ya da suç kayıtları bulunmayan şüpheliler "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.