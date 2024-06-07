Polis ısıran HDP’liden sokak çağrısı!

İstanbul Kadıköy'de, terör örgütü PKK'nın elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan için yürüyüş düzenleyen ve polisimize yumruk atan, Van’da da bir polis memurunun kolunu ısıran, Şanlıurfa’da polise parmak sallayarak tehdit eden DEM Partili Saliha Aydeniz, bu kez Kobani olaylarını hatırlatan bir provokasyonla gündeme geldi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz son olarak, TBMM'de yaptığı skandal konuşma ile gündem oldu.

İsrail'in işgalindeki Filistin toprakları ile Türkiye'yi kıyaslayan Aydeniz, Türkiye Cumhuriyeti'ne işgalci suçlamasında bulundu.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış ile Gazze'yi bir tutan Aydeniz'in sözleri, akıllara durgunluk verdi.

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"Kürdistan'da işgalcisiniz." diyerek Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlayan Aydeniz'in, "Kürt'e reva gördüğünüz sömürge hukukudur. Halkımızı direnişe davet ediyoruz." sözleri büyük tepki topladı.