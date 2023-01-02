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Yaşam Polis hırsızlığı böyle çözdü! Flaş bellek ile ortaya çıkan gerçek
Yaşam

Polis hırsızlığı böyle çözdü! Flaş bellek ile ortaya çıkan gerçek

Samsun'da bir hırsızlık olayı, şüphelinin üzerinden çıkan flaş bellek ile ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 20:26:00 -

Samsun'da şüphe üzerine durdurup arama yaptığı gencin üzerinde ele geçen flaş belleği inceleyen polis, anaokulundaki hırsızlık olayını ortaya çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki M.K. dün gece İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'ndeki bir anaokulundan 1 adet laptop bilgisayar, 1 çift kulaklık, 1 adet yüzük, 6 adet çikolata, 30 adet sakız, 175 lira para ve 1 adet flaş bellek çaldı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, gece saat 04.00 sıralarında Derebahçe Mahallesi Maçka Sokak'ta şüphelendikleri M.K.'nin üzerinde yaptıkları aramada çalıntı olduğu değerlendirilen bazı eşyalar ele geçirdi. Ele geçen malzemelerin kendisine ait olduğunu söyleyen M.K. çelişkili ifade verince, polis üzerinde ele geçen flaş belleği incelemeye aldı. Flaş bellekte hırsızlık olayının meydana geldiği anaokulunun bilgilerinin bulunduğu tespit edilince şüphelinin yalan söylediği ortaya çıktı. Yapılan araştırmada M.K.'nin aynı mahallede yılbaşı akşamı da sigara istediği E.İ.'yi (23) sigara vermediği için bıçakla yaraladığı tespit edildi. Gazi Polis Merkezine teslim edilen M.K., hırsızlık ve bıçakla yaralama suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. yaralama suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hırsızlık suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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