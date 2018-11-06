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Polis her yerde o hırsızları arıyor

Bursa'da lösemili çocukların tedavilerinde kullanılacak bağışları toplamak üzere işyerlerine bırakılan kumbaralar bir hırsızlık çetesi tarafından tek tek çalındı.

06 Kasım 2018 Salı 09:04
Polis her yerde o hırsızları arıyor

Herhangi bir koruması bulunmayan kumbaralar belli aralıklarla vakıf çalışanları tarafından yenileriyle değiştiriliyordu. Kumbaralar zaman zaman kayboluyordu ancak Bursa’da bir çete kendine özellikle LÖSEV kumbaralarını hedef seçti. Nilüfer ilçesindeki 4 işyerinde bulunan kumbaralar bir çete tarafından tek tek çalındı. LÖSEV yetkilileri hırsızlardan şikâyetçi oldu ancak hırsızlar henüz yakalanmadı.

POLİS YAKALAMAYA ÇALIŞIYOR

Kamera kayıtlarına göre çete iki kişi olarak çalışıyor. Biri gözcülük yaparken, diğeri dükkânın içini kontrol ediyor ve kimsenin görmediğinden emin olunca kumbaraları ceketinin altına saklayarak götürüyor. Kamera kayıtlarında hırsızların yüzleri de açıkça görünüyor. Polis yetkilileri hırsızların yakalanması için çalışma yürütüyor.

LÖSEV gönüllüleri ve kumbaraların konulduğu dükkânların sahipleri de bağış kumbaralarını korumak için nöbete başladı. Gönüllüler sosyal medya hesaplarından kumbaraların korunması için çağrı yaptı.

O KUMBARALAR HAYAT KURTARIYOR

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) 1998 yılında Pediatrik Hematolog, Onkolog Dr. Üstün Ezer tarafından Ankara’da kuruldu. Türkiye’nin dört bir yanında lösemili çocuklara yardım dağıtan, tedavilerini üstlenen LÖSEV bağışlarla ayakta duruyor.

KAYNAK: HÜRRİYET

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 09:04
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