Polis helikopteri havada paraşütle inen sporcuları uyardı! İlginç anlara neden oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu haftasonu Rize’yi ziyaret etti. Erdoğan’ın yol güzergahı üzerinde yamaç paraşütü yapan 2 sporcuya polis helikopteri havadan uyarıda bulundu.
Rize’yi ziyarete gelen Recep Tayyip Erdoğan’ın yol güzergahı üzerinde polisler önlemler alırken, bir polis helikopterinin havadayken yamaç paraşütü yapanları anons ederek uyarması görüntüleri kayıt altına alan sporcular tarafından kaydedildi.
Polis helikopteri güvenlik önlemleri için tedbir alırken, havada süzülen 2 sporcunun etrafında helikopterle tur attı. Helikopterin pervanesinin oluşturduğu hava akımına kapılan sporcular zor anlar yaşadı. Uçuş öğretmeni polisin anonsuna anladım işareti yaparak “Tamam iniyorum” diye bağırdı. Beraberinde uçuş yapan kadının korktuğu görüldü. O anlar sporcu kamerasıyla böyle görüntülendi.