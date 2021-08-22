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Yerel Polis helikopteri bebek için havalandı
Yerel

Polis helikopteri bebek için havalandı

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis helikopteri, parmağı kopan 2 yaşındaki bebek için gece havalandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 08:59:00 -
Polis helikopteri bebek için havalandı

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğü 2 yaşındaki bebeğin parmağının kopması nedeniyle tedavisi için acilen Diyarbakır’a sevk edilmesi gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine Havacılık Şube Müdürlüğüne ait Skorsky helikopter, saat 23.00 sıralarında M.B.G. isimli bebek, anne ve babası refakatinde 112 görevlileri ile birlikte Van’dan havalanarak Diyarbakır 112 görevlilerine teslim edildi" denildi.

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