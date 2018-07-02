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Polis evde ele geçirdi

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonda Anadolunun 4üncü Jeolojik zamanda oluşumuna ışıklık eden istiridye deniz kabuğu fosili, 5-7 milyon yıl öncesi zaman diliminde yaşayan bir dinazora ait olduğu belirtilen çene parçası ve dişleri de buldu.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:59
Polis evde ele geçirdi

Alınan bilgileri değerlendiren Asayiş Büro ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından talimatla Avcılar İlçesi'nde site içinde  bir eve operasyon düzenledi. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyon ile ilgili şu açıklama yapıldı:

Operasyonda 2 bin 863 sayılı yasa kapsamında olabileceği değerlendirilen; 1 adet istiridye formunda Anadolunun 4üncü Jeolojik zamanda oluşumuna ışıklık eden istiridye deniz kabuğu fosili, 1 adet 6 parçadan oluşan deniz ya da kara canlısına ait olduğu değerlendirilen 5- 7 milyon yıl öncesi zaman diliminde çene kemiği (dinazor) fosili, 2 adet İslami dönem Bronz tartı ağırlık, 1 adet kırık şekilde Athena sembolü bronz medusa tasviri, 3 adet Lidya Alyates dönemine ait ilk sikke örneği olan altın sikke ve 37 adet Hellenistik Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler olmak üzere toplam 50 adet obje ele geçirilmiştir. Şüpheli G.K. tarafımızca muhafaza altına alınıp ele geçirilen objelerle birlikte ifadesi alınmak üzere Asayiş Büro Amirliğine intikal ettirilmiş ve gerekli tahkikata başlanmıştır.

Avcılar Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt'un baştan sona  takip ettiği ve gizli tutulan operasyonda elde edilen büyük istridye kabuğu fosili ile İstanbul İl Kültür Müdürlüğü görevlilerinin ön raporuna göre dinazor cene kemiği ve dişleri olan parçalar korumaya alınırken soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.



Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:59
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