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Aktüel

Polis ekiplerinden 5 yaşındaki minik Aysima’ya sürpriz doğum günü

Bodrum’da polis ekipleri 5 yaşındaki Aysima Uysal’a sürpriz doğum günü yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 00:13:15 -
Polis ekiplerinden 5 yaşındaki minik Aysima’ya sürpriz doğum günü

Bodrum’da polis ekipleri 5 yaşındaki Aysima Uysal’a sürpriz doğum günü yaptı.



Yalıkavak Mahallesi’nde oturan Uysal ailesi Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak 5 yaşına gireceği çocukları için doğum günü pastası istedi. Yalıkavak’a giden ekipler aldıkları pasta ile Uysal ailesinin zilini çaldı. Minik Aysima kapıyı açtığında ellerinde pasta ile polis ekiplerini görünce şoke oldu. Kapının önünde pastanın üstündeki mumları üfleyen Aysima’nın mutluluğunun ise gözlerinden okunduğu görüldü. Şaşkınlık içerisinde mumları üfleyen Aysima, polis ekipleri ve ailesiyle birlikte doğum günü şarkısını söylemeyi de ihmal etmedi.

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