Polis denetimi artırdı, esnaf kızdı! Bariyerle yol kapattılar
Şanlıurfa’da bir grup esnaf, iş yerlerinin önüne park ettikleri araçlarının trafik polislerince çekilerek ceza kesilmesini, beton bariyerlerle yol kapatarak protesto etti.06 Kasım 2018 Salı 12:22
Şanlıurfa Merkez Demokrasi Caddesi'nde 30 kadar esnaf, iş yerlerine malzeme indirdikleri araçlarına sürekli ceza kesildiğini ileri sürüp bu durumu protesto etmek için toplandı.
Betondan bariyetlerle yolu kapadılar
Kaldırım kenarlarına araçların park etmesini engellemek için konulan beton bariyerleri yolun ortasına çekerek ulaşımı engelleyen esnaflar, sürekli ceza yediklerini ve iş yapamaz hale geldiklerini ileri sürdü.
Oluşan konvoyda uzun süre bekleyen sürücülerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, görüştükleri esnaflara bu konuda yardımcı olunacağını söyledi. Bunun üzerine esnaflar ile polis, beton bariyerleri kaldırarak, yolu yeniden ulaşıma açtı.
YORUM YAZ