Polis çelik kasa soygununu 172 iş yerinin kameralarından çözdü

BURSA (AA) - Bursa'da bir akaryakıt istasyonunda bulunan çelik kasayı kırarak hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ilçesinde E.Ü. (23) ve M.F.Ü'ye (38) ait benzinlikten 650 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para ile 2 tabanca çalındığı ihbarının ardından çalışma başlattı.

Çevredeki 172 iş yerinin güvenlik kameralarına ait kayıtları inceleyen ekipler, zanlıların bir otomobille kaçtığını ve apart dairede kaldığını tespit etti. Bu adrese düzenlenen operasyonda F.K. (26), D.E.P. (26), M.G. (23) ve T.K. (24) yakalandı. Dairede yapılan aramalarda ise akaryakıt istasyonundan çalındığı belirlenen bazı eşyalar ele geçirildi.

Başka suçlardan da arandıkları öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.