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Yerel Polis baskınında çarşafın altına gizlendi
Yerel

Polis baskınında çarşafın altına gizlendi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kısıtlamaya rağmen açık olduğuna ilişkin ihbar üzerine bir kahvehaneye baskın düzenleyen polis, 18 kişiye yeni tip koronavirüs, tedbirlerine uymadıkları için ceza keserken, baskın sonrası yere oturup üzerine çarşaf örterek saklanmaya çalışan kişi ise polisleri güldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 10:12:00 -
Polis baskınında çarşafın altına gizlendi

Kartepe ilçesindeki kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynandığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, harekete geçti. Kahvehaneye baskın yapan polis, arama yaptı.

Kahvehanenin çatı katına çıkan polisler, yere oturan ve önüne sandalyeyi koyup üzerine çarşaf çekerek kendini gizlemeye çalışan kişinin bacaklarını gördü.

Polisi güldürdü

Polis çarşafı kaldırırken, "Gel Allah'ın seviyorsan, gel hadi gel" diyerek kişinin bulunduğu yerden kalkmasını istedi.

Bu sırada hem saklanan kişi hem de polisler güldü. Polis kahvehanede bulunan 18 kişiye koronavirüs kurallarına uymadıkları için ceza kesti.

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