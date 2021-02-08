Polis aracını kullanılamaz hale getiren Kadıköy provokatörleri için tutuklama talebi!
Kadıköy'de gerçekleştirilen eylemlerde gözaltına alınan 61 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilmişti. Savcılık, hastanedeki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi’ne getirilen 61 kişiden 33 kişi tutuklamaya ve 20 kişi de adli kontrolle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilirken 8 şüphelinin savcılık tarafından serbest bırakılmasına karar verildi.
Kadıköy'de süren eylemler sırasında gözaltına alınan 61 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından otobüslerle getirildikleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi ve Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan 61 şüpheli Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti. 61 şüpheli, emniyet güçleri tarafından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
61 şüpheli adliyeye getirilmişti
Kadıköy'deki eylemlerde gözaltına alınan 61 kişi, hastanedeki kontrollerinin ardından emniyet güçleri tarafından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Adliyeye getirilen 61 şüphelinin savcılık tarafından sorgulanmasına başlandı.
Savcılıktan 33 tutuklamaya sevk kararı
Savcılık tarafından ifadelerini alınan 61 şüpheliden 33'ü tutuklamaya, 20'si adli kontrolle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken 8 şüphelinin ise savcılık tarafından serbest bırakılmasına karar verildi. Eylemlerde gözaltına alınan ve tutuklamaya sevk edilen şüphelilerin İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorguları yapılacak.