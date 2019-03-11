Polis alımları son dakika polis alımları ne zaman başvuru şartları neler?

Son dakika polis alımları 2019 Polis alımları ve 24. Dönem POMEM başvurularına ilişkin açıklamaları bekleyen polis adayları Polis Akademisi alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada polis alımlarının devam edeceği duyurmuştu. 24. 25 ve 26. dönem POMEM kapsamında Polis Akademisi bünyesine 30 bin öğrenci, polis olarak yetiştirilmek üzere İdari Büro Amirliği, Öğrenci Adaylığı Büro Amirliği, Eğitim Büro Amirliği, İşlemler Büro Amirliği, Komiser Yardımcılığı Eğitim Büro Amirliği, Öğrenci Adaylığı Büro Amirliğinin görevleri, Öğrenci Adaylığı Büro Amirliğine alımlar yapılacaktır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) Polis Alımı ile ilgili açıklama yaptı. 24.dönem, 25.dönem, 26.dönem 30 bin POMEM polis alımı yapılacak dedi. 15 bin POMEM polis alımı Mart 2019 olarak yapılacağını açıkladı. Kadro ve kontenjan dağılımını duyurdu.POMEM başvurularının başlayacağını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Açıkladı. EGM'nin ihtiyacı olan polis kadroları için kadın, erkek polis memuru adaylarını ilgilendiren 2019 Polis alımları için kontenjan arttırıldı.POMEM 'de yapılan 15 bin polis alımının kadın-erkek kadro dağılımını verdi. 13 bin 500 erkek, bin 500 kadın olmak üzere toplamda 15 bin polis memuru adayı POMEM’e alınacak dedi.

Polis olmak isteyen adaylar, yaş şartının 32'ye çıkarılması yönünde taleplerini dile getirirken, diğer taraftan ön lisans mezunu adaylar da KPSS puanlarının 60'a düşürülmesi yönünde sosyal mecra üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor. Fakat bu konuda henüz bir düzenleme yada açıklama gelmedi.

2019 Polis alımları ve 24. Dönem POMEM başvuruları ile ilgili polis adayları yetkililerden gelecek yeni açıklamaları bekliyor. Bakan Soylu tarafından yapılan açıklamada polis alımlarının devam edeceği duyurmuştu. 24. 25 ve 26. dönem POMEM kapsamında Polis Akademisi bünyesine 30 bin öğrenci, polis olarak yetiştirilmek üzere alınacak. Alınacakların görev alanları.

İdari Büro Amirliği.

Öğrenci Adaylığı Büro Amirliği,

Eğitim Büro Amirliği,

İşlemler Büro Amirliği

Komiser Yardımcılığı Eğitim Büro Amirliği.

Öğrenci Adaylığı Büro Amirliğinin görevleri

Öğrenci Adaylığı Büro Amirliği

Sınavı kazanan öğrenci adaylarının eğitim merkezlerine planlamasını yapmak,Sınavı kazanan öğrenci adaylarının, sağlık kurulu raporu aldırılmasını ve raporların Sağlık İşleri Başkanlığına incelettirilmesini sağlamak,Öğrenci adaylarından sağlık kurulu raporu olumsuz olanlar, raporunu tamamlamayanlar ile adaylıktan vazgeçenler hakkında gerekli işlemleri yürütmek, Öğrenci adaylarının güvenlik tahkikatlarının yaptırılmasını sağlamak, POMEM Müdürlüklerine planlanan öğrencilerin kesin kayıt yaptırana kadar tüm bilgilerinin takip edilmesi ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. Öğrenci adaylarının askerlik işlemlerini yürütmek. Öğrenci adaylarının taahhütname ve kefalet senedi ile ilgili işlemlerini yaptırmak, Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistikî bilgi hazırlamak, Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak, ile görevlidir. Eğitim Büro Amirliğinin görevleri

Eğitim Planlama ve Geliştirme Büro Amirliği

POMEM'lerin dönemlik eğitim-öğretim takvimini hazırlamak,

Okutulacak dersleri ve eğitim öğretim müfredatını belirlemek

Son dakika 2019 polis alımları haberleri

Hayallerindeki mesleğe kavuşabilmek için POMEM duyurularını merakla takip eden lisans ve ön lisans mezunu polis adayları 24. Dönem POMEM alımları için başvuruların başlayacağı tarihi sabırsızlıkla bekleyişini sürdürüyor. POMEM ve diğer alanlarda polis alımlarına yönelik duyurular Polis Akademisi (PA) resmi web sitesi üzerinden yayınlanıyor. EGM tarafından 15 bin polis alımı kadro dağılımı hakkında duyuru yapıldı. İşte, EGM polis alımı (kadın erkek) kadro dağılımı.

15 Bin Polis Alımı Kadro Dağılımı hakkında Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'dan Açıklama: Uzunkaya, 23. dönem POMEM 'de yapılan 15 bin polis alımının kadın-erkek kadro dağılımını verdi. Uzunkaya, "13 bin 500 erkek, bin 500 kadın olmak üzere toplamda 15 bin polis memuru adayı POMEM okullarımızın 23'ünde eğitim görecek, Merzifon POMEM'de ise 105 Polis Özel Harekatçı eğitimlerine devam ediyor ve Ağustos ayında mezun olacaklar." dedi. Polis alım mülakat sonuçları henüz duyurulmadı. Fakat Mart ayı içerisinde, hatta ilk haftalada büyük heyecanla beklenen mülakat sonuçlarının neticelenmesi bekleniyor. POMEM mülakat sonuçlarının hangi tarihte adayların erişimine açılacağına dair, EGM ya da Polis Akademisi tarafından paylaşılan resmi bir bilgi yok. Lakin, 22. Dönem POMEM alımlarında mülakat sınavı 13 Haziran'da yapılmış sonuçları ise 4 Ağustos'ta yani yaklaşık 53 günlük sürede açıklanmıştı. Bu detaylar ışığında POMEM 23. Dönem mülakat sonuçlarının yakın bir tarihte açıklanacağı öngörülüyor. Bakan Soylu 'nun dün yaptığı açıklamaya göre sonuçlar bugün ya da en geç yarın açıklanacak.

Polis alım yaşı kaç?

Polis olmak isteyen adaylar, yaş şartının 32'ye çıkarılması yönünde taleplerini dile getirirken, diğer taraftan ön lisans mezunu adaylar da KPSS puanlarının 60'a düşürülmesi yönünde sosyal mecra üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor. Fakat bu konuda henüz bir düzenleme yada açıklama gelmedi.

PMYO Polis Meslek Yüksek okullarına giriş şartları

Adaylarda Aranılacak Nitelikler

Polis Meslek Yüksek okullarına (PMYO) girmek isteyen adaylarda;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında puan türlerinin en az birinden üniversitelerin yüksek okullarına girmek için yeterli asgari taban puanı almış olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim ) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak

d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

Adaylarda Aranılacak Nitelikler

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) girmek isteyen adaylarda;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için yapılan kpss den belirlenen asgari taban puanını almış olmak,

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.