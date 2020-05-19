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Polis Akademisi Bandosu'nun "19 Mayıs" konseri balkonlardan izlendi

Yeniakit Publisher
2020-05-19 16:04:32 -
Polis Akademisi Bandosu'nun "19 Mayıs" konseri balkonlardan izlendi

ANKARA (AA) - Polis Akademisi Başkanlığı Bando ve Armoni Mızıkası ekibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında konser verdi.

Altındağ Belediyesi Şehit Celalettin İbiş Parkında organize edilen etkinlikte, vatandaşlar konsere, balkonlardan ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Halk müziği, marş, ilahi türünde eserlerin seslendirildiği ve halk oyunu gösterisinin sunulduğu konserde, Altındağ Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri de Türk bayrağı tuttu.

Etkinliğe, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Milletvekili Orhan Yegin ile Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da katıldı.

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