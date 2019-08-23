Polis, 104 kişiyi dolandıran zanlıları Denizli’de enseledi
Sakarya polisinin düzenlediği operasyonla, 104 vatandaşı fuhuş bahanesiyle toplam 40 bin TL dolandıran 4 şüpheli Denizli’de yakalandı.23 Ağustos 2019 Cuma 09:18
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerine fuhuş yapma bahanesiyle telefon numarası vererek aralarında Sakarya’nın da olduğu 40 ayrı ilden bu telefonları arayan 104 vatandaşın 40 bin TLparasını kendi hesaplarına gönderttiklerini tespit ettiği 4 şüphelinin peşine düştü.
Yaklaşık 1 ay boyunca teknik takibe alınan şüphelilerin Denizli’de oldukları tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlar sonucu, K.A. (24), M.M.A. (33), M.Ö.(49) ve E.Ö. (42) gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki tamamlanan işlemleri sonrasında 23 AğustosCuma günü Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nasevk edileceği öğrenildi.
YORUM YAZ