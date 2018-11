Polikistik over sendromunun nedeni bulundu

Her beş kadından birinde görülme ihtimali bulunan polikistik over sendromu, ciddi bir jinekolojik rahatsızlık. Kadınlarda adet döngüsü başta olmak üzere birçok durumu etkileyebiliyor. Hamile kalmayı da zorlaştıran polikistik over sendromunun hormonal ya da genetik kaynaklı olabileceği düşünülüyordu ancak sebebi bilimsel olarak açıklanamıyordu. Amerika’da yeni yapılan bir araştırma, sendromun teşhisi ve tedavisi için önemli sayılacak bir adım atılmasını sağladı.

Nature Medicine dergisinde yayınlanan bir çalışmada, Polikistik over sendromunun anti-müllerian hormonundan kaynaklandığı bulundu. Üstelik bu hormon, anneden kızına aktarılabiliyor ve bu durum da polikistik over sendromunun genetik olarak görülmesini de açıklıyor.

Fransa Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü'nden Paolo Giacobini liderliğindeki araştırma ekibi, anti-müllerian hormon düzeyinin hamile kadınlarda yüzde 30 daha yüksek olduğunu keşfetti. Bu keşiften sonra, bu hormonun kalıtsal olarak aktarılma ihtimalinin yüksek olduğu düşünüldü ve çalışmayı derinleştirmeye karar verdiler.

Avustralya'daki Adelaide Üniversitesi'nden Robert Norman, “Bu, polikistik over sendromu hakkında radikal ve çok yeni bir düşünce tarzı ve daha fazla araştırma için bir dizi fırsat sunuyor” diye ifade etti.

SORUNLU HORMONU TERSİNE ÇEVİRMEK MÜMKÜN MÜ?

Fareler üzerinde yapılan çalışmalarda, polikistik over sendromuna sahip anneye bir tür tüp bebek ilacı enjekte ederek kızında bu sendromdan sorumlu hormonun görülmemesini sağlamayı başardılar.

Önümüzdeki yıl yapılması planlanan insan deneyleri başarılı sonuç verirse, ovulasyonu düzenleyerek polikistik over sendromuna sahip kadınlarda gebelik şansını arttırabilmek mümkün olacak.

Polikistik over sendromu, yumurtalıklarda tekrarlayan şekilde kistler oluşmasına neden olarak adet döngüsünü bozabiliyor, hamile kalmayı engelleyebiliyor ve obezite gibi bazı hastalıkları da tetikleyebiliyor.