İran'ın füzeleri İsrail semalarında

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzeler Hayfa semalarında görüntülendi.

Sirenlerin çalması ve İsrail hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye girmesi üzerine bazı İsraillilerin araçlarını yol kenarına park ederek beklediği görüldü.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.