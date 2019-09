Polikistik over hastaları nasıl zayıflar? Polikistik over sendromu için zayıflama yöntemleri

Polikistik over sendromu (PCOS); yumurtalıkların düzgün çalışmasını engelleyen ve kadınlarda görülen hormonal bir durumdur. Sıklıkla 15-50 yaş arasındaki kadınlarda görülmektedir ve kadınların yaklaşık %10’ununda bulunduğu düşünülmektedir. Ancak pek çok kadın polikistik over sendromu olduğunun farkına varmamaktadır. Üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen endokrin bozukluğu olan polikistik over sendromu, kadınların yaklaşık %7’sini etkileyen bir hastalık olarak bilinir.Polikistik over sendromu bulununan hastaların en büyük şikayeti çok hızlı kilo almak ve kilo verememektir. Bu sebeple en çok sorulan soru “ Polikistik over hastaları nasıl zayıflar?” sorusudur. Peki Polikistik over hastaları nasıl zayıflar? İşte Polikistik over sendromu için zayıflama yöntemleri

Polikistik over sendromu (PCOS) nedir?

PCOS, kadının yumurtalıklarını ve menstruasyon döngüsünü düzenleyen östrojen ve progesteron hormonlarını üreten üreme organlarını etkiler. Bu bireylerde östrojen ve progesteron hormonlarının seviyeleri normalden düşüktür. PCOS’ta yumurtalıkların içinde küçük ve sıvı dolu keseler büyür; polikistik kelimesi de çok kist anlamına gelmektedir.

Polikistik over sendromunun nedeni net olarak bilinmemektedir. Ancak en sık görülme sebeplerinin kalıtsal faktörler ve anormal hormon seviyelerinin olduğu belirtilmektedir. PCOS’un genetik faktörlerden etkilenebileceği kadar obeziteden de etikilenebileceği düşüncesi savulmaktadır.

Aşırı vücut ağırlığının PCOS oluşumuna katkı sağlayan bir faktör olduğu; vucüt kitle indeksi (BKI) sınırın üstünde olan kadınlarda hormonal anormalleklerin görülme riskinin daha yüksek olduğu ve daha düşük ovulasyona sahip oldukları vurgulanmaktadır (Vücut Kitle İndeksi Hesaplama). Yumurtalıklarda kistler, erkek hormonlarının yüksek seviyede olması, düzensiz veya atlanmış dönemler bu bireylerde çok sık görülür.

Polikistik over sendromunun neden olabildiği rahatsızlıklar aşağıdaki gibidir:

Kısırlık

Fazla kilo

Adet düzensizliği

Tüylenme, saç dökülmesi ve akne (sivilce)

Kalp-damar hastalıkları riski

İnsülin direnci ve şeker hastalığı riski

Polikistik over hastaları nasıl zayıflar?

Polikistik over geçebilecek bir rahatsızlık olmamasına rağmen bu hastalıkla beraber hayatınızı daha iyi şekilde sürdürebilmek için size 5 adımlık küçük bir yolculuğa davet ediyorum. Bu 5 adımı doğru şekilde uyguladığınızda hayatınızdaki pek çok şeyin düzeldiğini ve kendinizi daha iyi hissettiğinizi göreceksiniz.

1.Sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmek

Polikistik over hastası olabilirsiniz fakat bu sizin kilolu olacağınız anlamına gelmiyor. Sağlıklı yaşamı dönemlik değil ömürlük düşünürseniz bu konuda iyi bir ilerleme kaydetmiş olursunuz. Yani yarın diyete başlamak diye bir terim artık rafa kalkıyor. Siz sağlıklı yaşamın zaten içindesiniz. Tabi ki aralarda kaçamaklar olacak fakat her zaman sonraki öğünde toparlamak şartı ile.

2. Egzersizi yaşam tarzı haline getirmek

Kimse her gün saatlerce koşular olan spor programlarına uzun dönemde uyamaz. Yapacağınız spordan sıkılmamak ilk şart ve bunu dönemsel düşünmemek. Bir aktivite gibi düşünmek daha mantıklı gelebilir. Ayrıca her daim yapılabilir olması da çok önemli.

3. Glisemik indeksi ve glisemik yükü düşük besinler tüketmek

‘Glisemik indeksi yüksek tüm yiyecekleri hayatınızdan çıkarın’ demek oldukça saçma bir cümledir. Dönemlik diyet yapmadığınız için dönemlik hayatınızdan çıkan şeyler başka bir dönemde tekrar hayatınızda yerini alacaktır. Bu yüzden miktarını ve sıklığını azaltmak çok daha mantıklıdır.

4. Su ve yeşil çay içmeyi alışkanlık haline getirmek

Su içmek bir dönem yapılıp sonra bırakılabilecek bir aktivite değildir. Kış ve yaz ayları için bazı farklılıklar olabilir fakat hiç bir zaman 2 litrenin altına düşmemelidir. Ayrıca su yerine diğer soğuk içecekler ya da çay ve kahve gibi sıcak içecekler geçmez. Yeşil çaydan hoşlanmıyor olmanız olası ve normal bir durum fakat bunu eğlenceli hale getirebilirsiniz. İlk olarak demleme yönteminde bir hata olabilir. Yeşil çayı yakmamanız gerekir. Kaynar suyu bir kenara alıp buharının geçmesini bekleyin ve üzerine yeşil ya da beyaz çay eklemesi yapıp içine kabuk tarçın limon nane gibi damak tadınıza göre eklemeler yapın.

5. Kaliteli besin tüketimini alışkanlık haline getirmek

Sağlıklı yaşamınıza kaliteli yağları mutlaka ekleyin. Bunlar keten tohumu, fındık, yer fıstığı, badem, ceviz, zeytin ve avokadodur. Bunların yanında ölçülü şekilde haftanın 1-2 günü tereyağı tüketmek, 2 günü balık tüketmek önemlidir. Bunların haricinde kahvaltılarınızı haftanın en az 4-5 günü yumurta ile yapın. Çünkü yumurta hem kaliteli bir yağ hem de kaliteli bir protein kaynağıdır. Ev yapımı yoğurdu günlük 2 kase kadar tüketin. Posa ve mineral-vitamin alımı için mutlaka sebzeleri ve meyveleri yaşamınıza dahil edin. Sizi doyuracak gözünüze ve gönlünüze hitap eden gerçek gıdalar tüketin. Kızartmadan vazgeçip damak tadınızı fırında, ızgara, haşlama ya da yağsız kızartmaya çevirebilirsiniz. Kuru baklagiller ve tam tahılları tüketmeyi ihmal etmeyin. Paketli gıdaları nadir olarak tüketin ve bu alışkanlıklarınızdan vazgeçin.