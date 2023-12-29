Poliçe yaptırmayanlara son uyarı! Deprem sigortasında fiyatlar arttı

Depreme karşı en güçlü finansal önlemlerden olan Zorunlu Deprem Sigortasının Tarifesinde konutlar için verilen teminat tutarları güncellendi. Bu güncelleme ile, Zorunlu Deprem Sigortası ile verilen teminat tutarlarının artırılması, poliçe yenilemelerinin desteklenmesi ve sistemdeki vatandaşlar için daha güçlü bir finansal güvence sağlanması hedeflenmekte.

Zorunlu Deprem Sigortası Tarifesinde yapılan değişiklikler ile;

Betonarme yapılar için 3.016 TL olan sigorta bedeline esas birim metrekare bedeli 6.000 TL’ye, Diğer yapılar için 2.080 TL olan sigorta bedeline esas birim metrekare bedeli 4.000 TL’ye, Bir mesken için 640 bin TL olan azami teminat tutarı 1 milyon 272 bin TL’ye, yükseltildi. Bunlara ek olarak ilk defa;1.1.2024’den sonra düzenlenen yeni poliçelerin teminatlarına enflasyon koruması geldi. Bu doğrultuda, poliçe başlangıç tarihi 1.1.2024 ve sonrası olan poliçelerin teminatları her ay enflasyon oranında artacak. Bu sayede sigortalılarımızın teminatlarının güncel kalması amaçlandı.

Vatandaşlara çağrı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: Mevcutta poliçesi bulunan sigortalılarımız da teminatlarını iki katına çıkarabilir ve enflasyon korumasından faydalanarak olası bir depreme karşı daha büyük güvence sağlayabilirler. Bunun için, acentelerine, banka şubelerine veya sigorta şirketlerine başvurarak, oldukça düşük maliyetli ek prim ödemesi yaparak poliçe eki düzenlemeleri yeterli olacaktır. Poliçesi olmayan vatandaşlarımızı DASK poliçelerini yaptırmaya, zaten poliçesi olan sigortalılarımızı da poliçe teminatlarını güncellemeye çağırıyoruz.