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Polen alerjisine dikkat

Ümminoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, bahar aylarının kendini hissettirmesiyle birlikte alerjik polenlere karşı vatandaşları uyardı.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:14
Polen alerjisine dikkat

Bahar mevsiminin gelişiyle polen alerjisi konusunda uyarılarda bulunan Medical Park Ordu Hastanesi Ümminoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, polen alerjisi olanlara tavsiyelerde bulundu. Polenlerin çamaşırlara kolayca yapıştığı için alerjik hastaların elbiselerini dışarıda kurutmaktan kaçınması gerektiğini kaydeden Kutlu, “Alerjik çocuklar eve geldiklerinde kıyafetleri hemen değiştirilmelidir. Kıyafetler açık havada kurutulmamalı, saça yapışan polenleri temizlemek için de yatmadan önce saçlar yıkanmalıdır. Günlük kıyafetler yatak odasında çıkarılmamalıdır. Göz alerjisi olanlar geniş güneş gözlükleri kullanabilir” dedi.

 

Kutlu, ağaç polenlerinin genelde şubat ortasında başlayıp mayıs başına kadar sürdüğünü, çimen ve tahıl polenlerinin mart ortasında başlayıp haziran sonuna kadar devam ettiğini, yaban otu polenlerinin ise geç yaz ve sonbahar aylarında, sıcak bölgelerde ise yıl boyunca yakınmalara yol açtığını vurguladı. Tahıl ve çimen polenlerinin ağaç polenlerine göre daha güçlü alerjik reaksiyonlar oluşturduğunu belirten Kutlu, fındık, kızılağaç, huş ve zeytin ağaçlarının önemli alerjenler olduğuna dikkat çekti.



“Yeşil alanlardan uzak durmakla polenlerden kaçınılmıyor”

 

Kulu, şöyle devam etti: “Birçok hasta kavak polenlerine alerjik olduklarını düşünür fakat çoğu çimen polenlerine alerjiktir. Yeşil alanlardan uzak durarak polenlerden kaçınmak mümkün değildir. Polenler gözle görünmez ve rüzgarla çok geniş mesafelere yayılabilirler. Tekrarlayan polen alerjisi olanlar şikayetleri başlamadan mevsim öncesi alerjik hastalıklara yönelik koruyucu ilaçlar kullanmalıdır. İlaç tedavisine rağmen inatçı şikayetleri olan, şikayetleri çok uzun süre devam eden hastalar için alerji aşıları tedavi alternatifidir. Çimen ve tahıl polen alerjileri olanların tedavisinde dil altı tabletler kullanılabilmektedir.”

 

Polen aşılarının yıl boyunca yapılabileceğini, aşılamaya sezondan 2 ay önce başlamakta fayda olduğunu da belirten Kutlu, “Enjeksiyon formundaki aşılar ilaçlar gibi SGK ödeme kapsamındadır. Hastaların hangi polene alerjik olduklarının tespiti için alerjik hastalıklar uzmanlarına müracaat etmeleri gerekmektedir. Polen alerjisi olan hastalar, bazı basit korunma önlemlerinden dahi fayda görebilirler.”



“Elbiseleri dışarıda kurutmayın”

 

Kutlu, şu tavsiyelerde bulundu:

 

“Polenler çamaşırlara kolayca yapıştığı için alerjik hastalar elbiselerini dışarıda kurutmaktan kaçınmalıdır. Alerjik çocuklar eve geldiklerinde kıyafetleri değiştirilmelidir. Kıyafetler açık havada kurutulmamalı, saça yapışan polenleri temizlemek için yatmadan önce saçlar yıkanmalıdır. Günlük kıyafetler yatak odasında çıkarılmamalıdır. Göz alerjisi olanlar geniş güneş gözlükleri kullanabilir. Araçlarımızın polen filtreleri sezon öncesi değiştirilmeli ve mümkünse araç kullanırken camlar açılmamalıdır. Polenlerin en fazla uçuştuğu sabah saatlerinde ağız ve burnu kapatan maskelerle spor yapılabilir. Polenler doğanın ve hayatımızın bir parçası. Yeşilin sefasını sürmek için önlemlerimizi alalım, doya doya yaşayalım.”

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:14
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