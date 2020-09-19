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Gündem Polatlı'daki kum fırtınası Haarp ürünü mü? Canlı yayında olay sözler
Gündem

Polatlı'daki kum fırtınası Haarp ürünü mü? Canlı yayında olay sözler

Araştırmacı yazar Kürşad Berkkan, geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan kum fırtınası ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 13:35:00 -
Polatlı'daki kum fırtınası Haarp ürünü mü? Canlı yayında olay sözler

Geçtiğimiz hafta Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen toz fırtınası ile ilgili araştırmacı yazar Kürşad Berkkan’dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beyaz Tv’de Ne Var Ne Yok programına katılan Kürşad Berkkan, yaşanan olayın Haarp ürünü olabileceğini söyledi.

İşte Berkkan’ın o açıklamaları:

Bu Haarp ürünü olabilir. Neden Polatlı’yı seçtiler? Çünkü Polatlı, kurak olduğu için toz kalkması muhtemel bir yer. Bunun arka planı var. 2018 yılında Batman’da bundan daha yoğun bir kum fırtınası oldu. Bu kum fırtınaları dünyanın türlü yerlerinden göründü ve olmaya devam ediyor. 7 sene önce İstanbul’da benzer bir kum fırtınası oldu. Klasik rüzgar, toz birleşmesi dediler. Açıklayamadığımız şeyler var. Haarp teknolojisi ile bu yapılıyor. Bunu küresel güçler, ‘Siz çok azdınız, Tanrı sizi cezalandırıyor’ şeklinde açıklıyor. Yani Haarp’ın arkasına sığınıyorlar. Dünya nüfusunu elde tutmak için bundan sonra doğayı kullanacaklar.

HAARP silahı nedir?

HAARP silahı blinçli olarak deprem, tsunami ve aşırı sıcaklar tektonik silahlı saldırı olarak nitelendiriliyor.

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Yorumlar

mehmet

öyle birşey olacağını tahmin etmiyorum.
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