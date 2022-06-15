  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Polatlı Ticaret Borsası Başkanlığı personel alımı yapıyor
Ekonomi

Polatlı Ticaret Borsası Başkanlığı personel alımı yapıyor

Polatlı Ticaret Borsası Cafesi’nde çalıştırılmak üzere tecrübeli Bay / Bayan eleman alımı gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 14:42:00 -
Polatlı Ticaret Borsası Başkanlığı personel alımı yapıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaatların şahsen, 21 Haziran 2022 Salı günü mesai saati bitimine kadar aşağıdaki belgeler ile birlikte Polatlı Ticaret Borsası Genel Sekreterliği’ne yapılması gerekmektedir.

ARANAN ŞARTLAR

  1. En Az Lise Mezunu Olmak,
  2. Düzgün Bir Diksiyona Sahip Olmak,
  3.  Yazar Kasa ve Restopos Cihazı Kullanabilecek,
  4. Esnek Çalışma Saatleri ve Yoğun İş Temposuna Uyum Sağlayabilecek.

İSTENİLEN BELGELER

  1. Başvuru Dilekçesi,
  2. Erkek Adayların Askerlik ile İlişkilerinin Olmaması Gerekmektedir,
  3. Eğitim Durum Belgesi,
  4. Özgeçmiş Bilgileri,
  5. İkametgah Belgesi,
  6. Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
  7. Savcılık Sabıka Kaydı,
  8. Sağlık Raporu.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23