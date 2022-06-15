Polatlı Ticaret Borsası Başkanlığı personel alımı yapıyor
Polatlı Ticaret Borsası Cafesi’nde çalıştırılmak üzere tecrübeli Bay / Bayan eleman alımı gerçekleştirilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaatların şahsen, 21 Haziran 2022 Salı günü mesai saati bitimine kadar aşağıdaki belgeler ile birlikte Polatlı Ticaret Borsası Genel Sekreterliği’ne yapılması gerekmektedir.
ARANAN ŞARTLAR
- En Az Lise Mezunu Olmak,
- Düzgün Bir Diksiyona Sahip Olmak,
- Yazar Kasa ve Restopos Cihazı Kullanabilecek,
- Esnek Çalışma Saatleri ve Yoğun İş Temposuna Uyum Sağlayabilecek.
İSTENİLEN BELGELER
- Başvuru Dilekçesi,
- Erkek Adayların Askerlik ile İlişkilerinin Olmaması Gerekmektedir,
- Eğitim Durum Belgesi,
- Özgeçmiş Bilgileri,
- İkametgah Belgesi,
- Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
- Savcılık Sabıka Kaydı,
- Sağlık Raporu.
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