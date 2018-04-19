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Polatlı darbe davasında karar açıklandı!

Polatlı darbe davasında 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:33
Polatlı darbe davasında karar açıklandı!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda görevli 328 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.

 Mahkeme 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa müebbet, 217 sanığa ise 20 yıl ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi.

 Heyet, 64 sanığın beraatine hükmetti.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 11:33
  1. Ankara
  2. Polatlı

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