  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gülümse çekiyorum çekiyorum çeeektim… Özgür Özel'den mezar selfiesi

İran'dan Türkiye'ye karşı alçak hamle! Ankara'yı geciktirip bölgeye indiler

Türkiye-Libya Mutabakatına karşı skandal hamle! Avrupa ülkesi sessiz sedasız harekete geçti

İsrail yardım sırasındaki Filistinlileri vurdu: Onlarca şehit ve yaralı var

Sosyal medya şaklabanı Jahrein, ile Terörist Selahattin Demirtaş birbirine girdi!

Belasını şimdi buldu! Bira markası iflas etti

Özdağ'dan gazeteciye ırkçı azar! "Ulan Afgan mısın? Otur dedim sana"

Amerika’ya seslendi Irak’tan defolun! PKK harekete geçti... Zerzevani detayı... Yine aynı senaryo

Yunan basını böyle duyurdu: Türkiye, İtalya ile birlikte o ülkenin doğalgaz ve petrolünü her an çıkarabilir

Firari FETÖ'cü Emre Uslu'dan tarihe geçecek itiraf
Gündem Polatlar hakkında mahkeme kararı!
Gündem

Polatlar hakkında mahkeme kararı!

Yeniakit Publisher
2024-01-25 19:07:00 - 2024-01-25 19:08:20
Polatlar hakkında mahkeme kararı!

Kara para aklama iddiası üzerine haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 tutuklu şüpheli hakkında Sulh Ceza Mahkemesi, tutukluluğun devamına karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlatmıştı. Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım tarihinde tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.

Mahkemeden tutukluluğa devam kararı

1.Sulh Ceza Mahkemesi’nde aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Dilan ve Engin Polat’ın aralarında bulunduğu 12 kişi SEGBIS(Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanarak ifade verdi. Kararını açıklayan mahkeme 12 kişinin tutukluluğunun devamına hükmetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23