Yine Tofaş yine fecaat! Araç paramparça oldu
Karaman'da yaşanan kazada Tofaş marka araç ilmek ilmek döküldü!..
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Karaman'da yaşanan kazada Tofaş marka araç ilmek ilmek döküldü!..
H.Ü. idaresindeki 42 B 0960 plakalı otomobil, 15 Temmuz Şehitler Bulvarı Otogar Kavşağı Alt Geçidi'nde karşı şeride geçerek A.K. yönetimindeki 06 CCN 311 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birinin parçası, H.G'nin kullandığı 70 FH 699 plakalı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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