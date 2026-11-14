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Türkiye
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Yeniakit Publisher
Yine Tofaş yine fecaat! Araç paramparça oldu

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Yine Tofaş yine fecaat! Araç paramparça oldu

Karaman'da yaşanan kazada Tofaş marka araç ilmek ilmek döküldü!..

#1
Foto - Yine Tofaş yine fecaat! Araç paramparça oldu

H.Ü. idaresindeki 42 B 0960 plakalı otomobil, 15 Temmuz Şehitler Bulvarı Otogar Kavşağı Alt Geçidi'nde karşı şeride geçerek A.K. yönetimindeki 06 CCN 311 plakalı otomobille çarpıştı.

#2
Foto - Yine Tofaş yine fecaat! Araç paramparça oldu

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birinin parçası, H.G'nin kullandığı 70 FH 699 plakalı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Yine Tofaş yine fecaat! Araç paramparça oldu

Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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