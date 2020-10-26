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Aktüel Pogba'nın Macron'un İslam karşıtı tutumu üzerine milli takımı bıraktığı öne sürüldü
Aktüel

Pogba'nın Macron'un İslam karşıtı tutumu üzerine milli takımı bıraktığı öne sürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:22:50 -
Pogba'nın Macron'un İslam karşıtı tutumu üzerine milli takımı bıraktığı öne sürüldü

İSTANBUL (AA) - Fransız futbolcu Paul Pogba'nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamaları üzerine milli takımı bıraktığı iddia edildi.

The Sun gazetesinin Orta Doğu kaynaklı iddiasına göre İngiltere ekibi Manchester United'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Pogba, Macron'un İslam karşıtı tutumuna tepki olarak Fransa Milli Takımı kariyerini sonlandırma kararı aldı.

Pogba ve Fransa Futbol Federasyonu ise konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin öldürülmesinin ardından Fransa hükümeti İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunmuş, Macron ise cinayeti "İslami terör" olarak nitelemişti.

Montpellier ve Toulouse kentlerinde öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı. Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Daha önce yaptığı bir açıklamada ise İslam'ı "bugün dünyanın her yerinde krizde olan bir din" şeklinde niteleyen Macron'un "İslam'ın yapılandırılması gerektiğine" dair ifadeleri, tüm dünyadaki Müslümanların tepkisini çekmişti.

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