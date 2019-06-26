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Podyuma çıkan düveler kapış kapış gitti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2016 yılında ilan edilen ‘Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi’ programı kapsamında Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) bünyesinde Damızlık Düve Merkezinde yetiştirilen ilk parti 68 gebe düve ihale ile satışa çıkarıldı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:06
Podyuma çıkan düveler kapış kapış gitti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2016 yılında ilan edilen ‘Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi’ programı kapsamında Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) bünyesinde Damızlık Düve Merkezinde yetiştirilen ilk parti 68 gebe düve ihale ile satışa çıkarıldı. Üzerine rakam yazılarak podyuma çıkarılan düveler yetiştiriciler tarafından kapış kapış alındı. Rekabetli satışların da yaşandığı ihalede bir anda ses düzeni ve onlarca alıcıyı karşısında bulan düveler korkulu anlar yaşadı.


İhaleye ADSYB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sedat Güngör’ün yanı sıra birlik yönetimi ve birlik üyeleri katıldı. Bozdoğan Alamut Mahallesi’nde bulunan Damızlık Düve Merkezi’nde gerçekleştirilen ihaleye Ahmet Kocaağa, yetiştiriciler ve davetliler katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Damızlık Düve Yetiştiriciliği’nin Desteklenmesi Programı kapsamında; Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması için Aydın’da kurulan 500 baş kapasiteye sahip Damızlık Düve Merkezi’nce yetiştirilen ilk düveler ihaleyle satıldı.


Sabah saat 11:00’de başlayan ihalede gebe düveler tek tek alıcıların önüne getirilerek tanıtıldı. Bakanlık tarafından belirlenen buzağı seçim kriterleri kapsamında yüzde 90’ı ithal olarak, yüzde 10’u yurt içi ari işletmelerden olmak üzere, siyah alaca-holstein, kırmızı alaca- holstein ve simental ırklarına sahip gebe düveler ihalede açık artırma usulü ile satıldı.


İlk defa yapılmasına rağmen ihalenin oldukça başarılı geçtiğini belirten Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sedat Güngör, ihaleye katılanlara, davetlilere ve düveleri en güzel şekilde yetiştiren birlik personeline teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:06
  1. doğa

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