Podolski'nin hareketinin ardından ortalık karıştı

Antalyaspor ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 37. hafta maçında teknik direktör Fatih Terim'in tepkisi ve Lukas Podolski'nin hareketinin ardından yaşananlar dikkat çekti.

Mücadelenin 27. dakikasında Lukas Podolski'nin müdahalesiyle Şener Özbayraklı yerde kaldı.

Galatasaray cephesi kırmızı kart beklerken hakem Mete Kalkavan, Alman yıldıza sarı kart gösterdi. Pozisyonla ilgili VAR hakemi Zorbay Küçük'ten de bir ikaz gelmedi.

Galatasaray'ın kalecisi Muslera, eski takım arkadaşı Podolski ile pozisyonu değerlendirirken hakem Kalkavan'a da kırmızı vermemesi nedeniyle tepki gösterdi.

Tedavisinin ardından yerden kalkan Şener Özbayraklı, hakem Mete Kalkavan'a "Nasıl kırmızı kart değil hocam? Şimdi seni VAR'dan çağırmadılar mı?" diyerek serzenişte bulundu.

Fatih Terim'in ifadeleri ekrana yansıdı

Podolski pozisyonundan birkaç gün sonra Emre Kılınç'ın yerde kaldığı pozisyonu Mete Kalkavan devam ettirdi ve teknik direktör Fatih Terim dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Ölmezsen vermiyorlar"

Terim, saha kenarına gelip Emre'ye, "Düşme, ölmezsen vermiyorlar zaten..." şeklinde oyuncusuna uyarıda bulundu.

Podolski'nin pozisyonu sonrası sosyal medyada da çok sayıda paylaşımda bulunuldu.

İkinci yarıda kırmızı çıktı

Podolski bu kez 58. dakikada yine Şener Özbayraklı'ya faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.