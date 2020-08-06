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Eğitim

PMYO Polislik başvurusu ne zaman başlıyor?

PMYO polislik başvuruları yakından takip ediliyor. Polis Meslek Yüksek Okulu için tercihte bulunacak adaylar tercih işlemlerini gerçekleştiriyor. PMYO Polislik başvurusu ne zaman başlıyor?

Yeniakit Publisher
2020-08-06 23:37:00 -
PMYO Polislik başvurusu ne zaman başlıyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından polislik başvuruları yoğun ilgi görmeye başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda yer almak isteyen binlerce polis adayı Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) sonuçlarından yeterli puan aldıkları takdirde yerleştirilecek.

TYT oturumundan 150 puan alan adaylar, Polis Meslek Yüksek Okulu için tercihte bulunabilecek. Tercih süreci ardından 2 bin 500 öğrenci, Polis Meslek Yüksek Okulu’na yerleştirilecek.

PMYO Polislik başvurusu ne zaman başlıyor?

Polislik başvurusu, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemde merak edilen konu başlıkları arasında yer aldı. Geçtiğimiz yıl YKS sonuçlarının açıklanması ve tercihlerin yapılması sonrası PMYO polis alımı kılavuzu yayımlanmış ve 2500 polis alımı için başvurular alınmıştı. Bu sene YKS tercihlerinin ardından polislik başvurularının başlaması bekleniyor.

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