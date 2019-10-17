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PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı?

PMYO mülakat sonuçları ilgiyle takip ediliyor. PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı sorusu merak ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığına (PA) bağlı PMYO'lara 2 bin 250'si erkek olmak üzere 2 bin 500 polis memuru alımı yapıyor. Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutuluyor. Sınava giren adaylar sonuçları merak ediyor. PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı?İşte yanıtı...

17 Ekim 2019 Perşembe 17:14
PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı?

PMYO mülakat sonuçları ilgiyle takip ediliyor. PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı sorusu merak ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığına (PA) bağlı PMYO'lara 2 bin 250'si erkek olmak üzere 2 bin 500 polis memuru alımı yapıyor. Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutuluyor. Sınava giren adaylar sonuçları merak ediyor. PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte yanıtı...

PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı?

PMYO mülakat sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak. Sonuçlar "http://www.pa.edu.tr" adresi üzerinden öğrenebilecek.

PMYO sözlü mülakat sınavı nasıl yapılıyor?

Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi, b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 17:14
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