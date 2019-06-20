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PMYO ile nasıl polis olunur? 2019 polislik başvuru aşamaları

Polis olmak isteyenlerin girebileceği 3 polis okulundan ( PMYO , POMEM vePAEM ) biri olan PMYO ( Polis Meslek Yüksek Okulu ) Lise mezunlarının girebildiği ve 2 yıl süreli ön lisans seviyesinde eğitim verilen polis okuludur. Peki PMYO ile polis olmanın şartları nelerdir? Nasıl polis olunur? İşte ayrıntılar...

20 Haziran 2019 Perşembe 17:21
PMYO ile nasıl polis olunur? 2019 polislik başvuru aşamaları

Polis olmak isteyenlerin girebileceği 3 polis okulundan ( PMYO , POMEM ve PAEM ) biri olan PMYO ( Polis Meslek Yüksek Okulu ) Lise mezunlarının girebildiği ve 2 yıl süreli ön lisans seviyesinde eğitim verilen polis okuludur. Peki PMYO ile polis olmanın şartları nelerdir? Nasıl polis olunur? İşte ayrıntılar...

PMYO da eğitim görerek polis olmak isteyen adayları bazı şartlar ve aşamalar beklemektedir. İşte o şartlar...

PMYO ile nasıl polis olunur?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi polis olmak için 3 farklı polis okulundan birini kazanmanız gerekmektedir. Bu okullar PMYO , POMEM VE PAEMDİR. Bunlar arasında PMYO kazanarak polis olmak isteyen adayların bazı şartları taşımaları gerekmektedir. 2019 PMYO Başvuru Şartları Aşağıdaki gibidir ;

2019 PMYO Başvuru Şartları

T.C. vatandaşı olmak,

Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2018 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (260,00) ham taban puan almış olmak;

Sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2018) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1993 – 01 Ekim 2000 tarihleri arasında doğmuş olmak),

Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak

2019 PMYO Başvuru aşamaları neler?

2019 PMYO Başvuru Şartlarını taşıyan adaylar için bundan sonraki süreç ön başvuru ve ardından seçme sınavlarına katılmaktır. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru süresi içerisinde ilk adım olarak ön başvurularını yapmakta ve ön başvuru ücreti olan 100 TLY yi yatırmaktadırlar. Ön başvurular internet üzerinden e-devlet sistemi ile yapılmaktadır. Geçen yıl ki 2019 PMYO ön başvuru tarihleri 13-26 Ağustos 2018 idi. Ancak daha sonradan yapılan değişiklik ile ön başvuru tarihleri 13-31 Ağustos 2018 tarihleri arasına alınmıştı.2019 PMYO Başvuru tarihi gelecek ilanla belirlenecek sitemizde yayınlanacaktır.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:21
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