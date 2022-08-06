Polis olmak isteyenler alımların ne zaman yapılacağını, sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, polis akademisi öğrenci alımı ne zaman?

PMYO 2022 sınavı ne zaman yapılacak?

Polis meslek yüksekokullarına (PMYO) 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi için 500'ü kadın, 2 bini erkek olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alınacak. Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PMYO'lara polis memuru adayı alımı gerçekleştirilecek. Adaylar, 25 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde "pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifrelerini girerek başvuru gerçekleştirdi.

PMYO sınavının tarihi henüz açıklanmadı. Sınav tarihi açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz. Sınavlar ve değerlendirme; Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.

Başvuruların tamamlanmasının ardından ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatların tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacak. İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacak.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

2022 yılı PMYO giriş sınavı puan türü ve taban puanı

a) ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.

b) Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (a) bendinde belirlenen ham taban puanın en az % 80’i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde puan almış olmak.

c) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını ifade eder.