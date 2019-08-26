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Pliskova ve Nishikori ikinci turda

- ABD Açık'ta tek kadınların dünya 3 numarası Pliskova ve tek erkeklerin 7 numaralı seribaşı Nishikori, rakiplerini eleyerek ikinci tura yükseldi

26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:45
Pliskova ve Nishikori ikinci turda


İSTANBUL (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların dünya 3 numarası Karolina Pliskova ve tek erkeklerin 7 numaralı seribaşı Kei Nishikori ikinci tura çıktı.

ABD'nin New York kentinde başlayan sezonun son grand slam turnuvasında tek kadınların favori isimlerinden Çek Pliskova, ilk turda vatandaşı Tereza Martincova ile karşılaştı.

Pliskova, büyük çekişmeye sahne olan ve bir saat 46 dakika süren mücadelede dünya sıralamasının 138. basamağındaki Martincova'yı 7-6'lık iki set sonunda 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Turnuvada 2016'nın finalisti Pliskova, ikinci turda Gürcü Mariam Bolkvadze ile eşleşti.


- Nishikori'nin rakibi çekildi


Tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Kei Nishikori, ilk turda klasmanın 205. sırasındaki Arjantinli Marco Trungelliti ile mücadele etti.

Geçen yılın yarı finalisti Nishikori, setlerde 6-1 ve 4-1 üstünlüğüyle devam eden maçta Trungelliti'nin mücadeleden çekilmesiyle ikinci tura kaldı.

Japon tenisçi, ikinci turda dünya sıralamasının 108. basamağındaki ABD'li Bradley Klahn'ın rakibi oldu.


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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:45
  1. ABD Açık
  2. Karolina Pliskova
  3. tenis

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