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Teknoloji PlayStation sevenler dikkat! Resmen başlıyor
Teknoloji

PlayStation sevenler dikkat! Resmen başlıyor

Teknoloji devi Sony, ücretsiz PlayStation oyunları için kendi reklam programını sunmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 17:26:00 -
PlayStation sevenler dikkat! Resmen başlıyor

Sony, ücretsiz PlayStation oyunları için kendi reklam programını test etmeye başladı.

Advertising Insider'a göre Sony, oyun için mikro işlemlerin ve savaş biletlerinin yanı sıra para kazanmanın yeni yollarını aramaya başladı. Xbox'ın oynaması ücretsiz oyunlara reklam panoları yerleştirerek reklam vereceğini duyurmasının ardından aynı hamle de PlayStation'dan geliyor.

Shiftdelete.net'te yer alan habere göre, şirket tarafından geliştirilen reklam modelinin oynanan oyun ile uyumlu olacağı belirtiliyor. Örneğin sanal spor komplekslerindeki reklam panolarına gerçek hayattan reklamlar koyulacak. Sony ayrıca, avatar gibi oyun içi görseller de dahil olmak üzere birçok alanda reklam ve promosyon içeriği yayınlamayı planlıyor.

Microsoft, ücretsiz oyunlardaki reklamlardan herhangi bir gelir payı almıyor. Ancak Sony tarafında sistemin nasıl işleyeceği henüz bilinmiyor.Reklam ortaklarını seçme konusunda katı kurallara sahip olduğu belirtilen Sony, kişisel bilgileri toplayan şirketler ile çalışmayacak. Sony’nin reklam programını 2022 yılının sonuna kadar hayata geçirmesi bekleniyor.

Şirketlerin oyun içinde reklam gösterdikten sonra oyuncuların satın alma alışkanlıklarını takip edebilecek. Analistler, bu konunun hem Sony hem de PlayStation sahipleri için sorun yaratabileceğini belirtiyor.

Xbox , reklam programını 2022 yılının üçüncü çeyreğinde aktif edeceğini açıkladı. Sony tarafında ise Xbox ile rekabette geri kalmamak için çalışmaların hızlandırıldığı tahmin ediliyor.

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