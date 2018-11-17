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PlayStation 4 tarihinin en çok satan 5 oyunu açıklandı!

Sony'nin yıllardır popülaritesini koruyan oyun konsolu PlayStation 4'lerde bugüne kadar en çok satan 5 oyun açıklandı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 08:19
PlayStation 4 tarihinin en çok satan 5 oyunu açıklandı!

PS4 bugüne kadar toplam 86.1 milyon adet satıldı; peki en çok satan PS4 oyunları hangileri dersiniz? Alfabetik sıraya göre açıklanan listede; Call of Duty: Black Ops 3, Call of Duty: WW2, FIFA 17, FIFA 18 ve Grand Theft Auto V bugüne kadar en çok satan 5 PS4 oyunu olarak öne çıkıyor.

Sony ayrıca beşinci yıla özel bir bundle paketinin de duyurusunu yaptı. 27 Kasım'da satışa çıkacak olan pakette 1TB'lık standart Playstation 4 ve Call of Duty: Black Ops 4 yer alıyor. Fiyatı ise 300 dolar olarak belirlenmiş.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 08:19
  1. PlayStation 4

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