PlayStation 4 tarihinin en çok satan 5 oyunu açıklandı!

PS4 bugüne kadar toplam 86.1 milyon adet satıldı; peki en çok satan PS4 oyunları hangileri dersiniz? Alfabetik sıraya göre açıklanan listede; Call of Duty: Black Ops 3, Call of Duty: WW2, FIFA 17, FIFA 18 ve Grand Theft Auto V bugüne kadar en çok satan 5 PS4 oyunu olarak öne çıkıyor.

Sony ayrıca beşinci yıla özel bir bundle paketinin de duyurusunu yaptı. 27 Kasım'da satışa çıkacak olan pakette 1TB'lık standart Playstation 4 ve Call of Duty: Black Ops 4 yer alıyor. Fiyatı ise 300 dolar olarak belirlenmiş.