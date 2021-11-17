Play off seri başı takımları hangileri? Türkiye hangi ülkelerle Play off oynayacak?
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları geçen çekişmeli mücadelelerin sonucunda tamamlandı. A Milli Futbol Takımı, G Grubu son maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. Hollanda'nın da Norveç'i yenmesiyle Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off'a katılma hakkı kazandı. Türkiye mücadele ile geçen 10 maçın ardından 2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda seri başı olamadı. Peki Play off seri başı takımları hangileri? Play off takımları hangileri? Türkiye hangi ülkelerle Play off oynayacak? 2022 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman?
A Milli Futbol Takımı, Mart 2022'de oynanacak play-off maçlarıyla, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası için son biletlerden birini almaya çalışacak.
Play off seri başı takımları hangileri?
Play off seri başı olanlar: Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler.
Play off seribaşı olmayanlar: TÜRKİYE, Polonya, Finlandiya, Avusturya, Kuzey Makedonya, Çekya.
Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman?
2022 Dünya Kupası play-off kura çekimi, 26 Kasım Cuma günü TSİ 19.00'da İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek. 2022 Dünya Kupası Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 ekip mücadele edecek. Seribaşı uygulamasının olacağı kura çekimi sonunda 12 takım, 4'erli 3 gruba ayrılacak. Milli takım, kura çekiminde seribaşı olmayacak.
Türkiye hangi ülkelerle Play off oynayacak?
Milli takımın muhtemel rakipleri, seribaşı takımlar Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu. Kura çekiminde Türkiye ile birlikte ikinci torbada yer alacak takımlar ise Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya'dan oluştu. Çekya ve Avusturya, Uluslar Ligi'nden play-off'a katılma hakkı elde etti.
Takımlar gruplarında tek maç üzerinden yarı final ve final maçları oynayacak. Play-off etabından toplam 3 takım daha Katar biletini alacak.
2022 Dünya Kupası play-off yarı final, final maçları ne zaman?
2022 Dünya Kupası play-off'larda yarı final maçları 24 Mart 2022, final maçları ise 29 Mart 2022'de yapılacak. Play-off yarı final maçları, seribaşı takımların ev sahipliğinde oynanacak.