Play off seri başı takımları hangileri? Türkiye hangi ülkelerle Play off oynayacak?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları geçen çekişmeli mücadelelerin sonucunda tamamlandı. A Milli Futbol Takımı, G Grubu son maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. Hollanda'nın da Norveç'i yenmesiyle Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off'a katılma hakkı kazandı. Türkiye mücadele ile geçen 10 maçın ardından 2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda seri başı olamadı. Peki Play off seri başı takımları hangileri? Play off takımları hangileri? Türkiye hangi ülkelerle Play off oynayacak? 2022 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman?