Plastik su şişelerinde kansere sebep olan 240 bin nanoplastik çıktı!

Bilim insanları ortalama bir su şişesinde kansere sebep olan nanoplastik parçaları bulunduğunu tespit etti.

ABD'nin saygın kurumlarından Columbia Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, ülkedeki üç popüler su markasının plastik şişeyle satılan ürünlerini mercek altına aldı.

Uzmanlar gelişmiş lazer tarama tekniklerini kullanarak bir litrelik şişe suda ortalama olarak 240 bin plastik parçacık bulunduğunu tespit etti. Bilim insanları bu oranın daha önce tahmin edilenden yaklaşık 100 kat daha fazla olduğunu da açıkladı.

Bilim insanları, bu plastik parçacıkların iç organları etkileyebileceğini ve kanser ve üreme sorunlarına sebebiyet verebileceğini aktardı.

Bu parçacıkların daha önce tahmin edilenden çok daha küçük olduğunu ve bu sebeple toksik olabileceğini açıklayan uzmanlar bu toksik parçacıkların kan hücrelerini ve beyni etkileyebileceğini de belirtti. Bilim insanları bu parçacıklarda plastikleri daha dayanıklı ve esnek yapmaya yarayan ftalat isimli bir kimyasal bulunduğunu da belirtti.

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