Plastik kaptaki koku nasıl çıkar? Plastik kaptaki kokunun nedeni nedir? Kokudan kurtulmanın yolları

Plastik saklama kapları hepimizin mutfaklarında en önemli yardımcılarımızdan. Ancak bu kaplar uzun süre kullanıldığında tuhaf bir plastik kokusu ortaya çıkıyor. Bu kokudan kurtulmak istiyorsanız yapabileceğiniz birkaç basit şey var. İşte plastik kaplardan kokuyu çekmenin püf noktaları...

PLASTİK KABA SİNMİŞ KOKULARA PRATİK ÇÖZÜMLER;

- Öncelikle saklama kabınızı deterjanlı sıcak suyla güzelce yıkayıp kurulayın. Ardından bu ipuçlarını deneyerek kötü kokulardan kurtulun.

- Bir parça gazete kağıdını buruşturup kabın içine yerleştirin. Kapağını sıkıca kapatıp en az bir gece hatta daha uzun süre bekletin. Gazete kokuyu çekecektir.

- Bir parça mangal kömürünü kabın içine yerleştirip kapağını kapatın. Kömür kokuyu iyice absorbe edene kadar bu vaziyette bekletin.

- Plastik kabın içerisine soğuk su koyunuz içerisine hardal katınız ve kabı çalkalayıp yaklaşık bir saat beklemeye bırakınız.

- Plastik kabı ağzı açık şekilde dondurucuya koyunuz. Bir gün bekletiniz. (Kokunun yoğunluğuna göre)

- Kabın içerisine üzeri kapanacak kadar beyaz veya elma sirkesi sıkınız. Sirkenin kokuları yok etme özelliği sayesinde kokular kaybolacaktır.

- Koku sinmiş plastik kabın içerisine pirinç koyunuz. Sıvı deterjan ile bir miktar su ekleyip çalkalayınız. Hem koku hem de kalıntıların gittiğini göreceksiniz.

- Çamaşır suyu koyup yaklaşık bir saat bekletiniz. Beklettikten sonra su ile iyice yıkayarak çamaşır suyundan arınmasını sağlayınız.

- Limon tuzu, karbonat ve sirkeyi karıştırıp kabın içerisinde yaklaşık bir saat beklettikten sonra yıkayınız.

- Nemli ya da kuru kahve telvesini kaba doldurup kokuyu tamamen çekene kadar bekletin.

- Saklama kaplarınızı güneşte havalandırıp güneşin kötü kokularla mücadele gücünden faydalanın.

Tuvaletteki sarı lekeler nasıl çıkar?

Plastik eşyalar nasıl temizlenir?

Uçucu yağ, sirke ve su Bir sprey şişesine 1 bardak su, yarım bardak beyaz sirke ve 8 damla uçucu yağ ekleyin. Karışımı çalkaladıktan sonra plastik kesme tahtasına sıkın. Ardından sert kıllı bir fırçayla veya bulaşık süngeriyle ovun. Temizlendikten sonra güzelce su ile durulayın.

Plastik kapaklar nasıl temizlenir?

SİRKE İLE TEMİZLİK Derin bir kap içerisine ılık su ekleyiniz ve koyduğunuz ılık suyun içerisine bir çay bardağı sirke ilave ediniz. Hazırlamış olduğunuz sirkeli su içerisinde ıslattığınız pamuklu bez ile beyaz eşyalarınızı siliniz. Bu işlemden sonra mutlaka duru su ile beyaz eşyalarınızı silin. daha sonra kurulayın.

Plastik yağdanlıklar nasıl temizlenir?

Genellikle içi temizlenmesi zor olan yağdanlıkların içine koyulacak bir miktar sirke, yalı tabakanın giderilmesine büyük ölçüde etki edecektir. Ovalamaya gerek kalmadan sirke ile yağdanlığı bir süre çalkaladıktan sonra, bulaşık makinesinde diğer bulaşıklar ile yıkamak, yağdanlığın temizlenmesini sağlayacaktır.

Yağlı plastik nasıl temizlenir?

Temizlemek için gerek olan tek şey bir limon. Bir limonu ikiye kesin ve plastik kabın üstüne sıkın. Kabınızın tabanının iyice limon suyuyla örttüğünüzden emin olun. Kapağı üstüne koyun ve kabı uygun biçimde sallayın.

Plastik üzerindeki sarı lekeler nasıl çıkar?

Ilık nemli bir bezin üzerine ya da beyazlatmak istediğiniz plastiğin üzerine bolca tuz dökün ve sonrasında ovalayarak silin. Bu ovalama işlemini istediğiniz beyazlığı yakalayana kadar devam ettirin. Daha sonra suyla durulayarak tuzdan arındırın.

Plastik ne ile parlatılır?

Aracın tüm plastik aksamlarını deri koltuklarını ve birçok yüzeyi parlatıp beslemede çok ucuz bir ürün olan sıvı vazelin çok iyi iş yapmaktadır. Parlaklığın yanı sıra eskimesini önler daha dayanıklı bir hale getirir.