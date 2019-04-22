Plastik fabrikasında büyük yangın!

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı.



Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangın sonrası fabrikadaki işçiler tahliye edilirken yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için tedbirler alındı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken fabrikadan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Şehir merkezinden de görülen dumanlar sonrası fabrikadaki yangına hem OSB itfaiye ekiplerinin hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği öğrenildi.