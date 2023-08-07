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Yaşam Plastik fabrikası alev alev yandı
Yaşam

Plastik fabrikası alev alev yandı

Yeniakit Publisher
2023-08-07 12:13:00 -

ABD’nin New Mexico eyaletindeki bir plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı.

ABD’nin New Mexico eyaletinde bir geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu. Albuquerque şehrinde plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri büyük mücadele verirken, yangında yaralanan olmaması sevindirdi. Yerel yetkililer, fabrikadaki plastiklerin yanmasının havanın kirlenmesine yol açtığını belirterek sağlık uyarısı yayımladı. Rüzgar nedeniyle dumanın güneydoğu Albuquerque ve Güney Vadisi’nin bazı kısımlarına taşınması nedeniyle halkın açık hava etkinliklerini sınırlaması istendi.

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